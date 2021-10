Beinträchtigungen zum Ferienbeginn : Auf der A3 drohen am Wochenende erneut Staus

Rhein-Sieg-Kreis Zum Ferienbeginn am Wochenende ist erneut mit Staus auf und rund um die A3 zu rechnen: Eine Überfahrt am Autobahnkreuz Bonn/Siegburg ist gesperrt, zudem stehen weniger Fahrstreifen zur Verfügung.

Was passiert, wenn die Autobahn 3 in eine Fahrtrichtung gesperrt ist, hat sich an den zurückliegenden drei Wochenenden zu genüge gezeigt: Wegen Arbeiten zwischen dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg und der Anschlussstelle Lohmar ging in Fahrtrichtung Köln nichts mehr. Auch am ersten Ferienwochenende ist nun wieder Stau zu befürchten. In Richtung Frankfurt stehen nur zwei Fahrspuren zur Verfügung – und die Überfahrt von der A560 aus Hennef kommend auf die A3 in Richtung Hennef ist ganz gesperrt.