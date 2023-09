Ein Spaziergang mit Bertrand Stern Auf der Suche nach Spuren der Stadtmauer in Siegburg

Daraufhin verlor das einst als Töpferstadt bekannte Siegburg an wirtschaftlicher Bedeutung. Erst die Industrialisierung brachte Siegburg wieder Wohlstand: 1840 zog die Kattun-Fabrik Rolffs & Co. von Köln nach Siegburg, weil es für die Färbung der Baumwollstoffe mehr Platz und vor allem Zugang zu Wasser brauchte – heute steht an diesem Standort das Siegwerk. Nach dem deutsch-französischen Krieg 1870/71 entschied Kaiser Wilhelm I., eine Waffenfabrik in Rheinnähe zu gründen. Die Königliche Geschossfabrik stand dort, wo heute die Menschen bei Hit und Aldi einkaufen gehen. Später kam noch das Feuerwerkslaboratorium hinzu. Reste der Mauer und der ehemaligen Direktorenvilla sind noch zu sehen. In den Fabriken arbeiteten während des Ersten Weltkrieges bis zu 20.000 Menschen.