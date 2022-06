Lang andauernde Fahrbahnsperrung auf der B56 : Zwei Schwerverletzte durch Auffahrunfall bei Siegburg

Siegburg Am Donnerstagnachmittag ist ein 50-jähriger Jeepfahrer auf der B56 bei Siegburg auf einen Pkw aufgefahren und hat diesen gegen einen vorausfahrenden Lkw geschoben. Beide Pkw-Fahrer wurden dabei schwer verletzt. Gegen 19 Uhr wurde die Sperrung auf der B56 aufgehoben.

Gegen 15 Uhr am Donnerstagnachmittag hat mutmaßlich ein Jeepfahrer aus Hennef einen Auffahrunfall auf der B56, Höhe Siegburg, in Richtung der Kreuzung B484 verursacht. Laut Polizeiangaben fuhr der 50-Jährige auf einen vorausfahrenden Pkw auf und drückte diesen gegen einen Lkw. Neben dem Jeepfahrer wurde durch den Aufprall auch ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Overath schwer verletzt und mussten in ein nahe gelegenes Krankenhaus gefahren werden.