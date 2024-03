Kreisverkehr in Siegburg Zwei Frauen durch Auffahrunfall verletzt

Siegburg · Durch einen Auffahrunfall an einem Kreisverkehr in Siegburg, verletzten sich zwei Frauen am Mittwochabend. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht, gegen einen 72-jährigen Autofahrer läuft nun ein Ermittlungsverfahren.

07.03.2024 , 15:25 Uhr

Gegen den 72-jährigen Autofahrer läuft nun ein Ermittlungsverfahren. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder





Von Lea Hollender