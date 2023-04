Auflösung Osterrätsel Wo sich die Osterhasen versteckt hatten

Bild 2: Das Kunstwerk am Eingang zur Hochschule Bonn-Rhein-Sieg war der Platz, den sich der Osterhase dort als Versteck ausgesucht hatte. Die Plastik „Induktion“ des Kölner Künstlers Wolfgang Göddertz soll die Studentinnen und Studenten in das Gebäude hineinführen. In der einschlägigen Literatur wird sie außerdem als Raumknoten beschrieben, der die vorhandene Architektur verbindet und einen inspirativen Bezug herstellt. Göddertz hat zahlreiche Plastiken und Brunnen für den öffentlichen Raum entworfen, darunter auch die „Raumverknotung“ vor dem Auswärtigen Amt in Bonn.