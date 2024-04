Blick auf gesellschaftliche Missstände Persönliche Frauenbilder von Ruth Baumgarte sind in Siegburg zu sehen

Vernissage am Sonntag

Die Vernissage zur Ausstellung der Werke von Ruth Baumgarte im Stadtmuseum Siegburg am Markt ist am Sonntag, 14. April, um 11.30 Uhr. Zu sehen sind die Bilder bis Sonntag, 7. Juli. Im Rahmenprogramm bietet das Museum eine Kuratorinnenführung am Sonntag, 19. Mai, 14 Uhr, eine Dialogführung am Samstag, 8. Juni, 15 Uhr, sowie ein Podiumsgespräch zur „Rolle der Frauen in Kunst und Gesellschaft“ am Sonntag, 30. Juni, 11.30 Uhr, an. Anmeldung: ☏ 022 41/10 27 410 oder stadtmuseum@siegburg.de.