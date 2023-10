Ausstellung im Siegburger Pumpwerk Mit Kunst im Hier und Jetzt etwas verändern

Nachhaltige Kunst präsentieren Kinder und Jugendliche aus dem Rhein-Sieg-Kreis und der Stadt Bonn unter dem Motto „Wir machen Zukunft – mit jungen Menschen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit“ derzeit im Pumpwerk des Kunstvereins für den Rhein-Sieg-Kreis. Das Projekt ist eine Kooperation des Kreises und der Bundeshauptstadt, ist auf drei Jahre angelegt und steht themenbezogen in diesem Jahr unter dem Titel „Wir schauen ins Hier und Jetzt.“ In 38 Workshops an Schulen, in Museen, Kitas und Ateliers, aber auch im Freien arbeiteten rund 600 junge Künstler ab April 2023 mit Kunstschaffenden zusammen.