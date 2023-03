Vórfahrt genommen : Auto landet nach Kollision in Siegburg auf der Seite

Siegburg Nach einem schweren Unfall auf der L 332 in Siegburg wurden am Samstagnachmittag vier Personen verletzt. Die Wilhelmstraße war rund zwei Stunden gesperrt.

Vier Leichtverletzte und zwei Autos mit Totalschaden - das ist die Bilanz eines Unfalls an der Wilhelmstraße am Samstagnachmittag in Siegburg. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Fahrer eines VW Passats gegen 16.15 Uhr beim Abbiegen an der Einmündung kurz hinter der Unterführung einen entgegen kommenden Hyundai übersehen und war mit dem Fahrzeug kollidiert.