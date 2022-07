Fahrer schwer verletzt : Auto prallt in Siegburg frontal in Linienbus

Auto prallt in Siegburg frontal in Linienbus

Ein Auto ist am Donnerstagvormittag in Siegburg mit einem Linienbus kollidiert. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg In Siegburg ist ein Autofahrer mit einem Linienbus kollidiert. Der 88-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Rund um die Unfallstelle staut sich derzeit der Verkehr.

Am Donnerstagvormittag ist in Siegburg ein 88-Jähriger mit seinem Auto frontal in einen Linienbus gefahren. Der Unfall ereignete sich auf der Zeithstraße, als der Senior mit seinem Wagen stadtauswärts unterwegs war. Warum er von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar.