Autobahnkreuz Bonn/Siegburg Auto und Lkw touchieren sich auf der A3

Siegburg · Am frühen Montagmorgen haben sich ein Lkw und ein Auto auf der A3 am Kreuz Bonn/Siegburg in Fahrtrichtung Köln gestreift. Die Aufräumarbeiten dauern aktuell noch an.

21.08.2023, 08:20 Uhr

Am frühen Montagmorgen ist es auf der A3 am Autobahnkreuz Bonn/Siegburg zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto gekommen. Foto: Ralf Klodt





Zwischen einem Lkw und einem Auto ist es am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr auf der A3 am Autobahnkreuz Bonn/Siegburg in Fahrtrichtung Köln zu Beginn der Baustelle zu einem Unfall gekommen. Laut dem stellvertretenden Pressesprecher der Feuerwehr Königswinter haben sich der Lkw und das Auto während der Fahrt seitlich gestreift. Daraufhin ist das Auto ins Schleudern geraten und in die Mittelleitplanke geprallt. Entgegengesetzt der Fahrbahn blieb das Auto schließlich auf der linken Spur stehen. Der Lkw streifte durch den Unfall die Baustellenabsicherung auf der rechten Seite. Dadurch riss der Tank des Lkw auf, sodass eine bisher unbestimmte Menge an Diesel auslief und ins Erdreich gelangte. Spezialeinsatzkräfte pumpten deshalb rund 200 Liter Diesel aus dem Lkw aus. Bei dem Lkw handelt es sich um einen Kühltransporter, der Jogurt geladen hatte. Bei dem Unfall wurde laut Feuerwehr niemand verletzt. Die vierköpfige Familie, die in dem Auto unterwegs war, brachten die Einsatzkräfte dennoch vorsichtshalber in ein Krankenhaus. Derzeit dauern die Aufräumarbeiten noch an. Die aktuelle Verkehrslage in Bonn und der Region finden Sie hier.

(ga)