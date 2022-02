Unfall in Siegburg : Autofahrer fährt in Zaun und flüchtet

In Siegburg ist am Montagabend ein Fahrer in den Zaun einer Tiefgaragenausfahrt gefahren. Foto: Ulrich Felsmann

Siegburg In Siegburg ist am Montag ein Autofahrer in den Zaun einer Tiefgaragenausfahrt gefahren und geflohen. Die Polizei konnte den Flüchtigen allerdings kurze Zeit später stellen.



Am Montagabend gegen 22.30 Uhr ist in Siegburg ein Autofahrer mit seinem Renault Express Kastenwagen in die Absperrung einer Tiefgaragenausfahrt gefahren. Nach Informationen der Redaktion, soll der Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Zaun gefahren sein.