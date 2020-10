Über die Motorhaube geschleudert : Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Fußgänger in Siegburg

An einem Fußgängerüberweg in Siegburg kam es zu einem Unfall. (Symbolbild) Foto: DPA

Siegburg Am Montag kam es zu einem Unfall mit Fahrerflucht in Siegburg. Ein 23-jähriger Fußgänger wurde dabei verletzt, der beteiligte Autofahrer flüchtete.

Am Montagmorgen ist es zu einem Unfall in Siegburg gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fand eine Zeugin gegen 7.30 Uhr einen am Boden liegenden, verletzten jungen Mann auf dem Gehweg der Kreuzung Wilhelmstraße/Bonner Straße.