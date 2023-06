Siegtal Pur findet am 2. Juli statt Autofreie Straßen zwischen Siegburg und Au

Siegtal Pur 2023

Start und Ziel von Siegtal pur am 2. Juli zwischen 9 und 18 Uhr ist der Siegburger Marktplatz. Dort kann man sich in einem der zahlreichen Gastronomiebetriebe stärken. Ab 11 Uhr gibt es einen Quiz zu „Lachs & Co. Im Wissenshaus Wanderfische an der Wahnbachtalstraße.

Zwischen Siegburg und Hennef führt die Strecke teilweise über Schotterwege und ist daher für Inliner nicht geeignet. Diese können das Stück mit der Bahn überbrücken.

In Hennef wartet ab 9 Uhr der Weldergovener Gassenflohmarkt mit Cafeteria an der Scheune und ab 11 Uhr das Street Food Festival auf dem Marktplatz auf die Gäste.

In Eitorf gibt es ab 11 Uhr ein großes Kinderspielfest mit Speisen und Getränken auf dem Marktplatz (mit WC). Vor dem REWE-Markt gibt es einen Fahrrad-Pannendienst sowie eine Fahrradwerkstatt der Eitorfer Tafel in Eitorf-Harmonie, Harmoniestraße 18.

In Herchen wartet ein Fahrradfest mit Musik und gutem Essen“ mit Zelt, Skulpturengarten, Minigolf, Tretboot fahren. Im Kurpark gibt es eine öffentliche Toilette.

In Dattenfeld gibt es Erfrischendes und Leckereien im Schatten von Burg und Dom (WC vorhanden) sowie einen Fahrrad-Pannendienst „Auf der Niedecke“.

In Schladern können die Teilnehmer sich beim „Kulinarischen Sonntag“ stärken.

In Rosbach gibt es „Information und Speisen für Radler“.

In Imhausen lautet das Motto „Energie und gute Laune in der Gansau“.

In Au gibt es ein „Buntes Treiben auf dem Bahnhofsvorplatz“ und einen Fahrrad-Pannendienst.

In Hamm-Fürthen bietet der Fischerverein Fürthen Speisen und Getränke an. In Etzbach gibt es „Spiel, Sport und Spaß, gute Speisen und Getränke“ im Industriepark.

In Betzdorf findet in Wallmenroth am Sportplatz (an B62) ein Waldfest statt. Am Dorfplatz gibt es „Radlers Rast“ am Glockenhäuschen mit kleiner Service-Station (WC an beiden Standorten). An der Wilhelmstraße gibt es im Bereich des Möbelhauses Pagnia „Radlers Rast im Biergarten“ in Bruche einen Getränkestand und Imbiss.

In Wissen sorgen die Orte Kirchen, Freusburg, Bachbach, Mudersbach und Niederschelderhütte (dort auch Pannendienst) für Verpflegung der Teilnehmer.

In Siegen warten zahlreiche Verpflegungsstationen auf die Gäste.

Netphen wiederum ist Start und Ziel der Strecke. Im Bereich „An der Braas“ werden Aktivitäten, Speisen und Getränke geboten. spn