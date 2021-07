Nach Unfall : B484 zwischen Siegburg und Lohmar vollgesperrt

Am Donnerstag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B484 zwischen Siegburg und Lohmar. Foto: Christof Schmoll

Siegburg/Lohmar Am Donnerstag hat es auf der B484 zwischen Siegburg und Lohmar einen Unfall gegeben. Zwei Männer wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Die Fahrbahn ist derzeit vollgesperrt, auch die A3-Anschlussstelle Lohmar ist betroffen.

Am Donnerstagmorgen ist es gegen 7.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B484 zwischen Siegburg und Lohmar gekommen. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort kollidierten ein Auto und ein Transporter.

Der Transporter soll von Siegburg in Richtung Lohmar gefahren sein und dabei die dortige rote Ampel missachtet haben. Daraufhin stieß er mit einem von der Autobahn kommenden Auto zusammen. Dieses war in Richtung Siegburg unterwegs und soll bei schnellem Tempo auf die B484 eingebogen sein. Der Transporter wurde bei dem Aufprall über den Einmündungsbereich auf die Gegenspur gelenkt und kam rund 50 Meter entfernt zum Stehen. Der 33-jährige Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, der 30-jährige Transporterfahrer wurde leicht verletzt.

Die Fahrbahn ist momentan in beide Richtungen vollgesperrt. Diese Vollsperrung wird noch andauern. Es bildet sich derzeit ein langer Rückstau aus Richtung Lohmar. Außerdem sind an der Anschlussstelle Lohmar die Abfahrt der A3 von Frankfurt nach Siegburg und die Auffahrt in Richtung Köln gesperrt.