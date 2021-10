Polizeieinsatz in Siegburg : 13-Jähriger bei Verkehrsunfall auf B56 verletzt

Der 18-jährige Fahrer des Smarts blieb unverletzt. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg Auf der B56 in Siegburg ist am Sonntagabend ein 13-Jähriger bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein Mann war auf den Pkw, in dem der Junge sich befand, aufgefahren. Die B56 war kurzzeitig gesperrt.



Ein 13-Jähriger ist am Sonntagabend bei einem Unfall auf der B56 in Siegburg verletzt worden. Wie einem Mitarbeiter des GA vor Ort mitgeteilt wurde, war eine 46-jährige Frau mit dem Jungen und noch zwei weiteren Personen mit einem Fiat Punto in Fahrtrichtung Lohmar unterwegs, als sie verkehrsbedingt bremsen musste. Ein 18-Jähriger, der sich hinter ihr befand, übersah dies und fuhr mit seinem Smart auf den Fiat Punto auf.