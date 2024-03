Bachelor-Siegerin aus Siegburg Hat die Richtige gewonnen? Das sagt Larissa

Zu ihrer Reise bei den Bachelors schreibt Larissa auf ihrem Instagram Profil: „Einmal und nie wieder, aber dankbar.“ Auch die Teilnahme an anderen Shows hat sie ausgeschlossen. „Wer gedacht hat, ich würde das für eine Trash-TV Karriere tun, wird enttäuscht sein.“ Larissa sieht sich in keinem anderen Dating Format. Trotzdem sieht sie die Teilnahme am Bachelor als wertvoll und lehrreich an. „Aus dieser Zeit habe ich nicht nur Freundschaften, sondern auch wertvolle Erkenntnisse gewonnen, zum Beispiel, an meinem Päckchen nochmal zu arbeiten.“ Ob man in einer Show wie „Die Bachelors“ die große Liebe finden kann, zweifelt sie an: „Man sollte niemals nie sagen, tendenziell ist das aber schwierig.“