Bilanz der Freibäder Eine durchwachsene Badesaison geht zu Ende

Das Freibad in Sankt Augustin hatte im Juni die meisten Besucher. „Insgesamt waren es mit 45.000 Besuchern weniger wie im Vorjahr“, so Robert May von der Pressestelle Sankt Augustin. Das Freibad verkauft Tickets ausschließlich an der Kasse. Die Stadt denke auch nicht über ein Online-Ticket-System nach, so May. Das sei während der Pandemie genutzt worden. Aufgrund der gemachten Erfahrungen habe die Stadt in diesem Jahr darauf verzichtet. Das bewerten die Gäste May zufolge positiv.