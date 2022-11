Offene Jugendarbeit in Siegburg : Bahnhof Brückberg bleibt umstritten

Nach Strom-Toten in Troisdorf : Abriss der Lagerhalle verhindert Zugang zu den Gleisen am Güterbahnhof Zwei schwere Unfälle am Güterbahnhof in Troisdorf sorgten im vergangenen Sommer für Aufregung. Ein leeres Bahnhofsgebäude zog immer wieder Jugendliche an. Zwei von ihnen kamen dabei mit den Hochspannungsleitungen in Berührung, einer wurde schwer verletzt, der andere starb. Das Gebäude wird derzeit abgerissen.