Köln, Siegen, Siegburg : Polizei richtet Waffenverbotszonen an Bahnhöfen ein

Polizei richtet Waffenverbotszonen an Bahnhöfen ein

Im Kölner Hauptbahnhof gilt an diesem Wochenende ein Waffenverbot. Foto: dpa/Marius Becker

Köln/Siegburg An den drei Bahnhöfen Köln, Siegen und Siegburg wird die Polizei am Wochenende verstärkt auf das Mitführen von gefährlichen Gegenständen achten. Hierfür wurden Waffenverbotszonen eingerichtet.

Mit Blick auf die konstant hohen Fallzahlen von Gewaltdelikten am Hauptbahnhof Köln sowie an den Bahnhöfen Siegen und Siegburg hat die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin eine Waffenverbotszone an den entsprechenden Bahnhöfen eingerichtet. Laut Angaben der Polizei gilt das Verbot des Mitführens von gefährlichen Gegenständen für das Wochenende vom 7. bis zum 10. Mai 2021. Zuvor war es trotz der Kontaktminimierung im Zuge der Coronaschutzverordnung immer wieder zu Vorfällen mit Waffen gekommen.