Nach Ankündigung der Waffenverbotszonen : Polizei findet Waffen an Bahnhöfen in Siegburg und Köln

Alle Gegenstände konnten sichergestellt werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Christoph Reichwein

Köln/Siegburg Am Mittwoch stellte die Polizei eine Machete im Kölner Hauptbahnhof sowie ein Messer und eine Schreckschusspistole im Bahnhof Siegburg/Bonn sicher. Kurz zuvor hatte die Polizei eine Waffenverbotszone an den Bahnhöfen angekündigt.



Nachdem die Polizei Waffenverbotszonen an den Bahnhöfen Köln, Bonn, Siegburg und Siegen angekündigt hat, gab es bereits drei Verstöße gegen das Waffengesetz. Am Mittwoch wurde eine Machete in Köln, sowie ein Messer und eine Schreckschusspistole in Siegburg sichergestellt.

Am Mittwochvormittag nahm die Bundespolizei einen 56-Jährigen mit auf die Dienststelle, nachdem er im Kölner Hauptbahnhof eine Machete im Gürtelbund getragen hatte. Gegen 11 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Beamten der Bundespolizei. Ein Mann mit einem Messer halte sich am Bahnsteig 6 des Kölner Hauptbahnhofes auf. Nach Polizeiangaben sahen die Beamten die Machete vor Ort schon hinter dem Rücken des 56-Jährigen herausragen. Der Mann reagierte nach Angaben der Polizei kooperativ und gab an, das Messer für Gartenarbeiten zu nutzen. Die Beamten nahmen ihn mit auf die Dienststelle, stellten die Machete sicher und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Waffengesetz gegen den Mann ein.

Am Bahnhof Siegburg/Bonn stellte die Bundespolizei am Mittwoch eine Schreckschusspistole und ein Messer sicher. Gegen 15.15 Uhr kontrollierte die Polizei einen 21-jährigen Kölner. Nach Polizeiinformationen gab der Mann auf Nachfrage an, eine Schreckschusspistole in der Bauchtasche dabei zu haben. Die Waffe war griffbereit und mit vier Patronen geladen. Zwei gefährliche Gegenstände haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Mittwoch bei Männern am Bahnhof Siegburg/Bonn gefunden und sichergestellt. Wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz leiteten die Beamten jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Weil der Mann keine waffenrechtliche Erlaubnis zum Führen einer Waffe besaß, stellten die Beamten die Waffe sicher. Gegen ihn läuft jetzt eine Anzeige.