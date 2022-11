Auseinandersetzung am Bahnhof : 15-Jähriger schlägt und beraubt Altersgenossen in Siegburg

Siegburg Am Bahnhof Siegburg/Bonn ist es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen gekommen. Ein 15-jähriger soll Jugendliche aus Sankt Augustin geschlagen und bestohlen haben.

Am Sonntagnachmittag ist es am Bahnhof Siegburg/Bonn zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen gekommen. Gegen 18 Uhr hatten sich ein 15- und ein 16-Jähriger auf der Wache der Bundespolizei am Bahnhof gemeldet und angegeben, geschlagen und bestohlen worden zu sein. Wie die Polizei mitteilte, gaben die Jungen an, von einem anderen Jugendlichen bedroht und zur Herausgabe ihres Geldes und Smartphones gedrängt worden zu sein.