Attacke am Siegburger Bahnhof : 15-Jähriger wird von jugendlichen Räubern niedergeschlagen

Siegburg Ein 15 Jahre alter Windecker ist von vier unbekannten Jugendlichen in Siegburg überfallen und niedergeschlagen worden. Die Polizei fahndet nun nach der Bande.

Ein 15 Jahre alter Junge ist von vier unbekannten Jugendlichen am Bahnhof in Siegburg überfallen und niedergeschlagen worden. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Jugendliche aus Windeck war bereits in einem Linienbus in Richtung Bahnhof von einem späteren Tatverdächtigen angesprochen worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als die beiden gegen 19.10 Uhr am Sonntagabend die Haltestelle der Linie 66 in Richtung Hochstraße verließen, seien drei weitere Personen hinzugekommen und hätten den Jugendlichen attackiert. Die etwa 15 Jahre alten Räuber sollen dem Jungen Geld, ein Smartphone und Bluetooth-Lautsprecher geklaut haben. Laut Angaben der Polizei verlor der Windecker im Zuge der Attacke sein Bewusstsein. Zeugen sollen ihn geweckt und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut haben.