Bahnhof Siegburg/Bonn Acht Personen steckten bei Hitze im Fahrstuhl fest

Als Peter Faßbender am Montag seine Frau vom Bahnhof in Siegburg abholen wollte, bemerkte er, dass ein Aufzug stecken geblieben war. Er berichtet von acht Personen darin: Ein Paar mit einem kleinen Kind, ein Mann mittleren Alters und vier Jugendliche. „Sie waren klitschnass geschwitzt und sichtlich in Panik“, schildert Faßbender die Situation. Der Aufzug habe zu der Zeit, Faßbender zufolge kurz vor 19 Uhr, noch in der prallen Sonne gestanden.