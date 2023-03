Fall in Siegburg Mann fasst 19-Jähriger in den Intimbereich und filmt die Tat

Beamte der Bundespolizei haben am Freitag gegen 13 Uhr einen 21-jährigen Mann in Siegburg festgenommen. Der Mann aus Sankt Augustin soll einer 19-jährigen Frau vor einer Treppe am Bahnhof Siegburg/Bonn von hinten mit der Hand in den Intimbereich gegriffen haben und anschließend sofort weggelaufen sein, teilte die Polizei mit. Außerdem soll er die gesamte Aktion mit der Kamera seines Smartphones gefilmt haben.