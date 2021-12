Kontrolle am Bahnhof Siegburg : Polizei findet geladene Schusswaffe bei 23-Jährigem

Für die Schusswaffe besaß der 23-Jährige keinen Waffenschein. Foto: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Siegburg Am Bahnhof in Siegburg hat die Polizei die geladene Waffe eines 23-Jährigen beschlagnahmt. Er hatte zunächst behauptet, eine ungeladene Schreckschusspistole in der Jackentasche bei sich zu tragen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Bähr

Die Polizei hat am Sonntagabend im Bahnhof Siegburg von einem 23-jährigen Mann eine geladene Schusswaffe beschlagnahmt. Wie die Polizei am Montagmittag erklärte, hatte der 23-Jährige während einer Kontrolle angegeben, eine unterladene Schreckschusswaffe bei sich zu tragen, für welche er einen kleinen Waffenschein besitzen würde. Als die Kräfte ihn daraufhin durchsuchten, fanden sie in seiner Jackentasche eine richtige Waffe mit Magazin sowie drei Patronen, die entgegen der Aussage des Kölners geladen war.