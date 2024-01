Kontrolle am Freitag Polizei nimmt zwei gesuchte Männer an Siegburger Bahnhof fest

Am Freitagmittag hat die Bundespolizei am Bahnhof Siegburg zwei Männer festgenommen, die per Haftbefehl gesucht wurden. Die Polizeibeamten stellten bei einer Kontrolle gegen 14.50 Uhr die Identität der beiden Männer fest. Dabei stellte sich heraus, dass gegen beide Männer Haftbefehle vorlagen.