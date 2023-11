ICE-Bahnhof Siegburg/Bonn Endlich funktioniert der Aufzug wieder

Pendler kennen das: Kurz bevor der ICE Richtung Frankfurt eintrifft, kommt die Ansage, der Zug fahre nicht auf Gleis 6, sondern auf Gleis 3 ein. Also: Rasch das Gepäck gepackt, die Treppe runter, die nächste wieder rauf und suchen, wo der Waggon mit der Sitzreservierung steht. Kommt nicht jeden Tag vor, passiert aber schon mal. Das sind die Momente, an denen ein funktionierender Aufzug mehr als willkommen ist. Der war am Bahnhof Siegburg/Bonn jetzt fast zwei Monate außer Betrieb. An diesem Freitag, 3. November, hat ihn der TÜV Rheinland wieder freigegeben. Das bestätigte auf Anfrage Silke Elbern, stellvertretende Pressesprecherin der Stadtwerke Bonn (SWB), die für den Aufzug verantwortlich ist.