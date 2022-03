Besitzer gesucht : Mann findet Katze in Transportbox am Siegburger Bahnhof

Foto: Polizei Siegburg Der Besitzer der Katze wird gebeten, sich beim Tierheim Troisdorf zu melden.

Siegburg Ein Mann hat am Bahnhof in Siegburg eine Katze in einer Transportbox gefunden und sie der Polizei übergeben. Jetzt wird der Besitzer des Tieres gesucht.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am späten Samstagabend hat ein 23-jähriger Bonner am Bussteig 1 des Siegburger Bahnhofs eine grau-weiße Katze in einer Transportbox gefunden. Er wandte sich an die Polizei, die das verängstigte Tier zum Tierheim in Troisdorf brachte.

Die Katze war in ihrer Box auf einer Bank am Bussteig abgestellt worden. Ob sie vergessen oder ausgesetzt wurde, ist noch unklar. Da das Tier nach Angaben der Polizei nicht gechipt ist, dauert die Suche nach dem Besitzer an. Dieser wird gebeten, sich beim Tierheim in Troisdorf zu melden.

(ga)