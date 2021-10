Bahnhof Siegburg : Maskenverweigerer bedroht Bahnmitarbeiter mit Küchenmesser

Der Bahnhof in Siegburg. Foto: Meike Böschemeyer

Siegburg Ein Maskenverweigerer ist am Montagabend in Siegburg von der Polizei gestellt worden. Der 25-Jährige aus Sankt Augustin hatte vorher einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn mit einem Messer bedroht.

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn ist am Montagabend am Siegburger Bahnhof von einem 25-jährigen Mann aus Sank Augustin bedroht und beleidigt worden. Weil der Bahnmitarbeiter ihn auf die Maskenpflicht am Bahnhof hingewiesen hatte, zückte der Verdächtige ein Küchenmesser und drohte dem Mann.