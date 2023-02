Schlägerei am Siegburger Bahnhof : Männer geraten wegen falschem Handschlag aneinander

Am Montag gerieten mehrere Männer in der Nähe des Siegburger Bahnhofs aneinander. (Symbolfoto) Foto: Bundespolizei

Siegburg Mehrere Männer sind am Siegburger Bahnhof aneinandergeraten, woraufhin die Polizei einschritt. Auslöser für die Schlägerei soll ein nicht angemessener Handschlag gewesen sein.

Mehrere Männer sind am Montagabend am Bahnhof in Siegburg aneinandergeraten und haben sich geschlagen und gestoßen. Die Polizei trennte die Beteiligten voneinander, eine Polizistin wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte.