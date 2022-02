Einsatz am Bahnhof Siegburg : Polizist greift in Schlägerei ein und wird währenddessen bestohlen

Siegburg Auf seinem Heimweg hat ein Bundespolizist in eine Schlägerei mit vier Verletzten am Siegburger Hauptbahnhof eingegriffen. Währenddessen schnappte sich ein Mann den Rucksack des Polizisten und floh.

Ein Bundespolizist hat am Siegburger Bahnhof in eine Schlägerei eingegriffen und ist dabei bestohlen worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der Beamte der Bundespolizeiinspektion Flughafen Frankfurt am Main eigentlich schon auf seinem Heimweg, als er eine Schlägerei am Siegburger Bahnhof bemerkte und eingriff. In der Nacht auf Donnerstag gegen 1 Uhr gerieten mehrere Jugendliche am Bahnhof in einen Streit und schlugen sich gegenseitig mit ihren Fäusten. Auch eine Bierflasche wurde der Mitteilung zufolge geworfen und traf einen der Jugendlichen am Rücken.