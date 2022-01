Bahnhof Siegburg : 17-Jähriger hilft junger Frau und wird zusammengeschlagen

In der Nacht zu Sonntag ist am Bahnhof Siegburg ein 17-Jähriger geschlagen und getreten worden. Foto: Holger Arndt

Siegburg Am Bahnhof Siegburg haben bislang unbekannte Männer einen 17-Jährigen getreten und geschlagen, sodass er ins Gleisbett stürzte. Der Jugendliche hatte sie zuvor angesprochen, weil sie eine Frau verbal belästigt hatten.

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag am Bahnhof Siegburg von zwei bislang Unbekannten geschlagen und getreten worden, sodass er ins Gleisbett fiel. Wie die Polizei am Montag erklärte, hatte der Jugendliche aus Eitorf die Männer um drei Uhr angesprochen, weil sie eine 18-Jährige aus Hennef belästigt hatten. Sie gerieten daraufhin erst in ein Wortgefecht und dann in eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei schlugen und traten die beiden Männer sogar noch auf den 17-Jährigen ein, als dieser schon wehrlos am Boden lag.