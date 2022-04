Einsatz am Bahnhof Siegburg : Verdächtige treten und schlagen nach Bundespolizistin

Einsatz am Bahnhof Siegburg

Siegburg Am Siegburger Bahnhof bemerkte eine Bundespolizistin eine junge Frau und einen Mann, die sich einen Joint teilten. Als sie die beiden zur Rede stellte, wurden sie zunehmend aggressiv, traten und schlugen nach der Polizistin.

Auf dem Weg zum Frühdienst befand sich eine Bundespolizistin gegen 5.45 Uhr am Bahnhof Siegburg und bemerkte starken Marihuanageruch. Die Polizistin sprach die zwei Personen an, die sich augenscheinlich einen Joint teilten.

Lautstark begann einer der beiden, mit der Polizistin zu diskutieren und ging auf sie los, berichtet die Bundespolizei. Die Beamtin hielt den Mann daraufhin an der Jacke fest und forderte per Telefon Unterstützung an. Nachdem der zunehmend aggressive Mann den Arm der Beamtin wegschlug, ergriff er die Flucht. Die zweite Verdächtige, eine 18-Jährige aus Bonn, versuchte sich durch Schlagen und Treten aus dem Griff der Polizistin zu entziehen. Die Beamtin hielt die junge Frau aber bis zum Eintreffen der Unterstützung fest.