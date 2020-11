Kunst- und Begegnungsstätte : Bangen um die „Rosa Aussicht“ in Siegburg

Siegburg Der „Rosa Aussicht“ droht der Abriss. Die Künstlerin Martina Clasen sammelte bereits mehr als 1637 Unterschriften um ihr Kreativzentrum zu retten. Denn die ehemalige Schreinerei wird nicht unter Denkmalschutz gestellt.

Einen nach eigenen Angaben „herben Rückschlag“ hat die Siegburger Künstlerin Martina Clasen hinnehmen müssen. In ihrem Kampf zum Erhalt der ehemaligen Schreinerei Wellmann an der Albertstraße, die sie seit elf Jahren unter dem Namen „Rosa Aussicht“ als Kunst- und Kreativzentrum für Menschen quer durch alle Altersschichten nutzt, hatte sie darauf gehofft, dass das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt würde.

Das versuchte Clasen durch eine Petition zu erreichen, die bis zum 18. November auf der Online-Plattform „openPetitio“ unterstützt werden konnte. Dort werden Petenten dabei unterstützt, ihre Petition zu erstellen, Unterschriften zu sammeln und die Petition beim entsprechenden Empfänger einzureichen. In diesem Fall ursprünglich an Bürgermeister Franz Huhn, jetzt an seinen Nachfolger Stefan Rosemann, dem Clasen die Listen am 30. November übergeben will.