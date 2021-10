Innenstadtentwicklung : Bau des Kaiser-Carrés in Siegburg beginnt mit einem Abriss

So soll das Kaiser-Carré aussehen, dass in den nächsten Monaten in der Siegburger Innenstadt gebaut wird. Foto: schultearchitekten

Siegburg Die Jahre des Leerstands haben ihre Spuren auf dem früheren Goldberg-Areal in der Siegburger Innenstadt hinterlassen. Die Tage des Gebäudekomplexes sind jetzt gezählt. Ab Oktober macht er Platz für ein neue Wohn- und Geschäftshaus.

Bei dem seit Jahren brachliegenden früheren Goldberg-Areal in der Siegburger Innenstadt tut sich was. Noch im Oktober soll der Abriss des leerstehenden Gebäudekomplexes vis-à-vis des Kaufhofs an der Kaiserstraße beginnen. Das teilte die Kölner Kreissparkassen-Tochter Pareto, die auf dem Gelände gemeinsam mit Siebers Partner ein neues Wohn- und Geschäftshaus realisieren will, am Dienstag mit. Binnen zwei Jahren soll an seiner statt das Kaiser-Carré mit 69 Wohnungen und Gewerbeflächen in den unteren Etagen in die Höhe wachsen.