Siegburg: Eröffnung des Humperdinck-Musikfestes Beethoven, Humperdinck und die Psychologie des Klangs

Am vergangenen Samstag fand im Probenraum des Servatiushauses an der Mühlenstraße die erste von drei mehrstündigen Intensiv-Proben statt. Die gestaltet Harzen Abschnitt für Abschnitt mit allen Stimmgruppen und ging dabei ins Detail. Er wird nicht müde, die Finessen zu erklären, setzt Akzente, bespricht Punktierungen, entwickelt Lautstärke und Dynamik, hinterfragt die Aussprache und erläutert die Psychologie des Klangs. „Fühlt Euch in die Spannung der Quinte hinein, so, dass das Publikum es spüren kann“, sagt er an einer Stelle. Nach der dritten Wiederholung ließen seine Sänger die Intervallwirkung spürbar werden. „Nicht ganz, aber das wird“, kommentierte der Kantor.