Beethovenfest im Rhein-Sieg-Kreis Kammermusik auf dem Petersberg und auf dem Fahrrad

Beethovens Musik hören und dabei den Rhein-Sieg-Kreis entdecken kann man bei der musikalischen Fahrradtour „Beethoven by Bike“ rund um Schloss Miel in Swisttal, wo gleichzeitig ein ganztägiges Schlossgartenfest bei freiem Eintritt stattfindet. Ein weiteres Highlight verspricht Steven Walter mit einem Konzert des „Shootingstars“ Fabian Müller. Der spielt beim Beethovenfest 2024 und 2025 alle 32 Klaviersonaten Beethovens, in diesem Jahr fünf davon in der „Kulturhalle kabelmetall“ in Windeck. „Das Programm bietet eine lebendige, abwechslungsreiche und vor allem qualitativ hochwertige Mischung für die Menschen im Kreis, auf die ich mich sehr freue“, so Schuster. Das Beethovenfest im Kreis biete nicht nur herausragende Konzerte, sondern mache auch die Schönheit der Heimat für alle erlebbar, betonte der Landrat.