Die Linke im Rhein-Sieg-Kreis : Die Linke ist unversöhnlich zerstritten

Rhein-Sieg-Kreis Bei den Linken im Rhein-Sieg herrscht Chaos. Es sind vor allem die politischen Lager der sogenannten Bewegungslinken um Janine Wissler und dem linken Spektrum um Sahra Wagenknecht, die den Streit bis in die kommunalen Ebenen bringen – inklusive jeder Menge persönlicher Angriffe.

Was für ein Chaos in der Linken Rhein-Sieg. Die neue Sprecherin des Kreisverbands Katharina Blank tritt aus der Kreistagsfraktion aus, aber nicht aus der Partei. Der langjährige aktive Linkenpolitiker Michael Otter tritt aus der Partei aus, bleibt aber Fraktionsvorsitzender der Linken Stadtratsfraktion in Siegburg und bildet mit Frank Kemper eine Gruppe im Kreistag. Kemper wiederum bleibt in der Partei und Mitglied im Kreistag sowie Gemeinderat in Ruppichteroth. Die Fronten sind verhärtet: Schuldzuweisungen, Unterlassungsverfügungen und eine Anzeige beim Datenschutzbeauftragten des Landes bestimmen die Parteiarbeit, und auch ein Verfahren vor der Schiedskommission des Landesverbands ist noch anhängig, weil die letzte Vorstandswahl nicht rechtmäßig abgelaufen sei.