Mit dem Rad oder zu Fuß Bei „Siegtal pur“ bevölkern Zehntausende autofreie Straßen

Gespräche und der Klang einer Fahrradklingel schallen leise über die Sieg. Da, wo sonst deutlich vernehmbar der motorisierte Verkehr für eine akustische Kulisse sorgt, herrscht Stille. Es ist der erste Sonntag im Juli und an diesem Tag gehört die Siegtalstrecke all denen, die sich mit reiner Muskelkraft fortbewegen. Zehntausende Menschen zog es ins Freie, um die 27. Auflage der Traditionsveranstaltung „Siegtal pur“ zu genießen. Ob auf Fahrrädern, Pedelecs, Inline-Skates, auf Liege-und Hochfahrrädern, auf Skateboards oder einfach zu Fuß als Jogger – die zahlreichen Teilnehmer genossen die Tatsache, dass die Siegtalstrecke an diesem Tag für den motorisierten Verkehr gesperrt war. Die Strecke, die ab Siegburg durch das malerische Siegtal führt, endete in diesem Jahr allerdings bereits nach 90 Kilometern im rheinland-pfälzischen Mudersbach und nicht wie sonst in Netphen. Der Grund: Der Kreis Siegen-Wittgenstein hatte bereits im April aus finanziellen Gründen die Teilnahme abgesagt.