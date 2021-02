Corona-Mutante breitet sich im Rhein-Sieg-Kreis aus : Beim Impfen müssen alle warten

Anmeldung im Impfzentrum des Rhein-Sieg-Kreises in Sankt Augustin: Eine Besucherin zeigt im Zelt am Eingang ihren Impfausweis vor. Foto: Meike Böschemeyer

Rhein-Sieg-Kreis. Beim Kreis gehen viele Anträge auf Vorzugsbehandlung ein, die juristisch geprüft werden. Die Corona-Mutante B.1.1.7. breitet sich unterdessen immer weiter aus.

Überkapazitäten an Impfstoff hat es erneut gegeben: Am Rosenmontag waren fünf Personen nicht zu ihren Terminen erschienen, am Sonntag gab es 19, am Samstag eine Impfdosis, die Freier zufolge nach der Prioritätenliste verimpft worden seien – vornehmlich an Ärzte und Mitarbeiter im Impfzentrum.