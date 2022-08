Ein Besuch bei Sebastian Bode in Siegburg : Pfandleiher haben zurzeit Hochkonjunktur

Wie an einem Bankschalter sieh es im Pfandleihhaus von Sebastian Bode in Siegburg aus.

Siegburg Pfandleihhäuser haben seit Jahresbeginn einen erheblichen Zulauf - und die Tendenz ist steigend. In seinem Siegburger Pfandleihhaus berichtet Nikolaus Bode, was es damit auf sich hat.



Von Hannah Esser

Pfandleihhäuser haben seit geraumer Zeit Hochkonjunktur. Begonnen mit den erheblichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie steigert sich die finanzielle Not der Menschen seit Beginn des Krieges in der Ukraine offenbar noch einmal deutlich. Klar ist: Die Inflation lässt die Preise steigen, und wie die Heizkosten im Winter bezahlt werden sollen, ist für viele ein Rätsel. Immer mehr Menschen kommen angesichts dieser prekären Lage auf die Idee, ihre persönlichen Wertgegenstände zu verpfänden. Pfandleihhäuser, wie das von Nikolaus Bode in Siegburg, haben seit Beginn des Krieges einen um 30 Prozent höheren Zulauf, so Bode: „Ab der Sekunde, in der der Krieg begann, haben wir einen wahnsinnigen Zulauf.“ Es seien insbesondere viele Neukunden, die offenbar Schwierigkeiten hätten, die wachsenden Kosten noch aufzufangen, erzählt Bode in seinem Geschäft an der Siegburger Holzgasse.

Zu Zeiten der Pandemie habe man auch viele Kunden gehabt, die ihre verpfändeten Gegenstände wieder eintauschten. „Das drehte sich mit Jahresanfang um, als die Leute wieder ausgingen. Da merkten wir auf einmal: Die Menschen leben, es geht hoch. Und dann kam der extreme Anstieg, als der Krieg begann“ erklärt Herr Bode.

Es sind Menschen wie Peter Blumenthal, die es besonders hart trifft, wenn durch den Krieg die Kosten kaum noch tragbar sind. „Da ich eine kleine Rente bekomme, ist jeder finanzielle Einschnitt für mich ein Desaster. Wenn irgendwas kaputt geht oder wie jetzt die Preise steigen, muss man, wenn es geht, Rücklagen bilden. Das ist bei meiner kleinen Rente schwierig.“ so Blumenthal.

Vom Hartz-IV-Empfänger bis zum Unternehmer

„Es sind besonders Rentner, die zu uns kommen“, hat Bode festgestellt. Ansonsten sei die neue Kundschaft jedoch eher schichtübergreifend. „Wir kriegen es mit, weil die Leute es uns erzählen. Viele erklären, warum sie zu uns kommen. Die Bandbreite der Menschen, die ins Pfandhaus gehen, reichen wirklich vom Hartz-IV-Empfänger bis zum Unternehmer.“ Dabei unterscheide sich nur, welche Gegenstände und Summen getauscht würden. Seine Kundschaft sei mittlerweile tatsächlich in allen gesellschaftlichen Schichten verortet.

Häufig gleiche die Betreuung seiner Kundschaft dabei auch einer Seelsorge. „Die Leute schütten uns ihr Herz aus. Ein Pfandleiher hat die Funktion, dass er Geld leiht. Auf der anderen Seite ist er auch ein wenig Seelsorger.“ Die Herausforderung sei dabei häufig, die Geschichten nicht zu nah an sich ranzulassen, so der Unternehmer. „Es ist klar, die Schicksale gehen nicht an einem vorbei“. Doch dabei dürfe er nicht das eigene Geschäft aus den Augen verlieren. „Das Problem ist eben: Auf der einen Seite will man helfen, auf der anderen muss ich natürlich wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen. Ich helfe, aber ich bin Unternehmer und muss meine Angestellten auch bezahlen. Dementsprechend kann ich es leider nicht umsonst machen.“ Von Interesse sei für ihn jedoch, dass seine Kunden möglichst ihre verpfändeten Dinge zurückbekommen würden. An einer Versteigerung habe er kein Interesse, betont er. Etwa 97 Prozent der Kundschaft hole die verpfändeten Dinge bei ihm auch wieder ab. Die Frist bis zu einer Versteigerung beträgt dabei allerdings vier Monate.

Emotionale Angelegenheit

„Es ist ja immer auch eine emotionale Sache, wenn man sich von den Dingen für eine Zeit trennen muss. Im Hinterkopf ist dann immer die Angst, dass, wenn noch was Finanzielles dazwischenkommt, man sich davon endgültig verabschieden muss“, erklärt Peter Blumenthal. Aus seinem persönlichen Umfeld erzähle niemand über seine Erfahrungen mit dem Pfandleiher. Dies scheine bei vielen immer noch ein schambehaftetes Thema zu sein, erzählt der Rentner. Er selbst habe jedoch kein Problem, seine Geschichte zu teilen. „Ich weiß, ich bin nicht der Einzige, der zum Pfandleiher geht, aber ich bin einer der Wenigen, der sich nicht schämt, es zu erzählen.“ Der Ruf des Pfandleihhauses habe sich im Vergleich zu früher deutlich verbessert, meint Bode. „Das kannte man aus Filmen, im Hinterhof und mit Vergitterung. Heute sind sie alle in zentralen Lagen, offen und eigentlich normal.“ Auch das Pfandleihhaus Bode befindet sich erst seit 2011 sichtbar auf der Straße und lag vorher versteckt in einem Innenhof.

„Jemand der ins Pfandhaus geht, ist im Endeffekt auch Stammkunde. Es sind nur Wenige, die einmal und danach nie wieder kommen. Sie sind teilweise über Jahrzehnte bei mir“, beschreibt Bode seine Kundschaft. Blumenthal hat zuletzt eine Uhr verpfändet, um die Beerdigung seiner Ehefrau bezahlen zu können. Für ihn sei aber absehbar, dass eine erneute Verpfändung in nächster Zeit anstünde.

Die Zukunft sehe er sehr pessimistisch. „Das Problem trifft alle. Man ist am Ende allein damit und muss entscheiden, wie man damit umgeht.“ Blumenthal prognostiziert: „Wie wird es wohl aussehen, wenn die ersten Rechnungen reinflattern? Die erhöhte Kundschaft im Pfandleihhaus wird noch weiter ansteigen, da bin ich mir sicher.“ Damit rechnet auch Bode: „Wenn die Lebenshaltungskosten weiter steigen und die Gasrechnungen kommen, wird so mancher Privathaushalt sich fragen, wie er das alles zahlen soll.“