Staatsanwaltschaft erhebt Anklage : Siegburger Schule soll Einwanderern beim Schummeln geholfen haben

Siegburg Eine Sprachschule in Siegburg soll immer wieder Einwanderern beim Schummeln in Sprachtests für wichtige Zertifikate geholfen haben - und dafür mehrere Hundert Euro kassiert haben.

Die Essener Staatsanwaltschaft hat vor dem Landgericht Essen Anklage gegen einen 65-Jährigen aus Bonn-Poppelsdorf erhoben, der in seiner Sprachschule in Siegburg in großem Maßstab gegen Geldzahlungen Sprachprüfungen manipuliert haben soll. Das berichtet eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Angeklagt werden der Bonner Inhaber der Schule sowie zwei weitere Männer aus Köln und Olpe, die die Prüflinge vermittelt haben sollen. An der Schule können Nicht-Muttersprachler in zweistündigen schriftlichen Prüfungen sowie einem kürzeren mündlichen Teil Sprachzertifikate erwerben, die für die Einbürgerung oder für Aufenthaltstitel vorgelegt werden müssen.

Im Zuge einer Razzia im Mai 2019 gegen diese Gruppierung war auch der Bonner aufgefallen. Er ist nun angeklagt, in 37 Fällen bei Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz und in 18 Fällen bei Verstößen gegen das Staatsangehörigkeitsgesetz geholfen zu haben. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. Auch gegen die Empfänger der fälschlicherweise ausgegebenen Sprachzertifikate wird jetzt ermittelt. Wie im Mai 2019 berichtet, handelte es sich bei der Sprachschule in Siegburg um ein Lehrinstitut, das sogenannte Telc-Zertifikate (The european language certificate) ausgegeben hat.