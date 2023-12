Handyzugang erschlichen Telefonbetrüger bringt Siegburgerin um 3000 Euro

Eine 35-jährige Siegburgerin ist durch eine Betrugsmasche am Telefon am Dienstag um rund 3000 Euro betrogen worden. Das berichtet die Polizei am Mittwoch. Die Frau sei demnach nach eigenen Angaben am besagten Tag gegen 12 Uhr von einem bislang unbekannten Mann angerufen worden, der sich als vermeintlicher Mitarbeiter eines Online-Bezahldienstes ausgegeben habe. Der Mann habe ausschließlich Englisch gesprochen und behauptet, dass das Konto der Frau gehackt worden sei. Um den Hacker ausfindig zu machen, habe die Siegburgerin eine App herunterladen müssen. Die 35-Jährige habe die Anweisungen befolgt und die App runtergeladen.