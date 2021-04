Zeugen alarmierten die Polizei : Betrunkener randaliert mit Waffe in Siegburg

Siegburg Ein Mann hat am Samstagabend in Siegburg mit einer Waffe herum gefuchtelt und damit die Polizei auf den Plan gerufen. Zeugen hatten die Beamten alarmiert.

Am Samstagabend wurde die Polizei gegen 20 Uhr zu einem Supermarkt an der Straße Zum Hohen Ufer gerufen. Ein Mann war zuvor aufgefallen, als er mit lautstarker Stimme telefonierend an einem Haus vorbeiging. Ein Passant sprach ihn an und bat um Ruhe. Daraufhin zog der Mann eine Pistole und hielt sie in die Luft, wie die Polizei mitteilte.