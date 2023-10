Maler aus Eitorf vor Gericht Bewährung für Verstoß gegen Gewerbeordnung

Der 47-Jährige musste sich vor dem Siegburger Amtsgericht verantworten, weil er in der ersten Hälfte des Jahres 2022 in Eitorf trotz behördlicher Gewerbeuntersagung ein Malergewerbe ausgeübt hatte. Diese Untersagung gilt bereits seit 2008 und wurde in Berlin ausgesprochen und gilt bundesweit. Der Angeklagte räumte die ihm vorgeworfene Tat vollumfänglich ein. Er gab zu, mehrfach gegen die Gewerbeordnung verstoßen zu haben.