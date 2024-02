Urteil vor dem Siegburger Amtsgericht 38-Jähriger finanziert seine Drogensucht mit Diebstahl

Um seine Drogensucht zu finanzieren, hat er in einem Troisdorfer Baumarkt Dinge mitgenommen, ohne sie zu bezahlen, und dabei auch noch einen Mitarbeiter verletzt. Wegen räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit Körperverletzung musste sich der 38-Jährige am Dienstag vor dem Siegburger Amtsgericht verantworten. Ein Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Ulrich Wilbrand verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von acht Monaten und folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte zeigte sich geständig und entschuldigte sich außerdem bei seinem Opfer. Daher ging das Gericht von einem minder schweren Fall aus.