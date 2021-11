Verhandlung vor dem Siegburger Amtsgericht : Bewährungsstrafe für Missbrauch an Enkelinnen der Lebensgefährtin

Siegburg Weil er die Enkelkinder seiner damaligen Lebensgefährtin missbraucht haben soll, musste sich ein 57-Jähriger aus Troisdorf vor dem Siegburger Amtsgericht verantworten. Er gestand alle Tatvorwürfe und ersparte damit den Schwestern die Aussage vor Gericht.

Der erste Missbrauch soll schon vor vier oder fünf Jahren in den Sommerferien stattgefunden haben. Das genaue Jahr konnte vor dem Jugendschutzgericht des Siegburger Amtsgericht nicht mehr rekonstruiert werden. Ein 57 Jahre alter Troisdorfer soll damals eine etwa 13-Jährige mehrfach intensiv geküsst, unsittlich berührt und sexuelle Handlungen im Intimbereich vorgenommen haben. In den Sommerferien 2020 soll sich der Angeklagte auf ähnliche Weise an der jüngeren Schwester, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls 13 Jahre alt war, vergangenen haben. Für beide Vergehen musste sich der Mann am Dienstag vor Gericht verantworten.