Urteil vor dem Siegburger Amstgericht : Bewährungsstrafe wegen Plünderung auf Lohmarer Campingplatz

Siegburg Ein 31-Jähriger soll nach dem Hochwasser im Juli 2021 auf einem Lohmarer Campingplatz neben dem Münzgeldautomaten der Waschmaschine auch Gegenstände anderer Bewohner an sich genommen haben. Der Richter m Siegburger Amtsgericht verurteilte ihn in einem Indizienprozess.

Mit einer Haftstrafe von sechs Monaten auf Bewährung endete am Donnerstag vor dem Siegburger Amtsgericht der Prozess gegen einen 31-Jährigen aus Lohmar. Er musste sich wegen Diebstahls in drei Fällen vor dem Strafrichter verantworten. Laut Anklage soll er im Sommer 2021 nach der Hochwasserkatastrophe den Münzgeldautomaten für die Waschmaschine auf einem Campingplatz in Lohmar entwendet haben, um das darin befindliche Bargeld für sich zu behalten. Zudem soll er weggeschwemmte Gegenstände weiterer Campingplatzbewohner, darunter ein Modellhubschrauber, an sich genommen und aus einer Laube eine Kiste mit Schrauben entwendet haben. Der Angeklagte machte von seinem Recht Gebrauch und ließ sich auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe nicht ein.