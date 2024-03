Lernnächte in der Bibliothek Siegburg Ohne Ablenkung lernt es sich leichter

Siegburg · Seit 2019 finden regelmäßig kurz vor den Abiturprüfungen die Lernnächte in der Stadtbibliothek Siegburg statt. An diesen Tagen bleibt die Bibliothek bis 22 Uhr zum Lernen geöffnet. Deshalb kommen so viele junge Menschen hier her.

31.03.2024 , 08:00 Uhr

Malin, Mia und Louise lernen bei der Lernnacht in der Siegburger Stadtbibliothek für ihr Abitur. Foto: Florian Spohr

Von Florian Spohr