VHS Rhein-Sieg legt Semester-Programm vor : Bildung im Zeichen der Nachhaltigkeit

In ihrem Programm für das erste Halbjahr 2023 legt die VHS Rhein-Sieg einen Schwerpunkt auf nachhaltige Entwicklung. Foto: VHS Rhein-Sieg

Siegburg Die VHS Rhein-Sieg startet am 6. Februar in ihr Frühjahrssemester. Das bringt einen neuen Veranstaltungsort mit sich: Das Siegburger VHS-Studienhaus ist zeitweilig an den Neuenhof umgezogen. Auf das Programm wirkt sich das indes nicht aus.

Das VHS-Studienhaus in Siegburg ist nur einer von rund 100 Orten, an denen die Volkshochschule Rhein-Sieg (VHS) in neun Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises Kurse anbietet. Doch es ist der Standort mit den meisten Angeboten. Deswegen nimmt die Information über den Umzug seiner Unterrichts- und Büroräume eine Doppelseite im neuen Programmheft ein: Ab dem neuen Semester sind diese Räume wegen der energetischen Sanierung des Studienhauses in die Mobilraumanlage auf dem Bildungscampus Neuenhof umgezogen.

Auf das Semesterprogramm selbst hat der zeitweilige Ortswechsel indes keinen Einfluss, wie VHS-Leiter Holger Hansen bei der Programmvorstellung versichert.

Mit mehr als 720 Kursen aus allen Bereichen sei das Angebot vergleichbar mit dem anderer Semester, sagt er. Allerdings sei auch mit Blick auf die Anmeldezahlen des zu Ende gehenden Semesters noch immer nicht das Niveau aus der Zeit vor der Corona-Pandemie erreicht. „Wir blicken aber nach vorne und freuen uns über jeden Teilnehmer, den wir wieder oder neu gewinnen können“, sagt Hansen. Auch seine Einrichtung bleibe nicht vom bundesweiten Trend einer rückläufigen Nachfrage verschont. „Wir versuchen aber, ihn durch gute Angebote und einen guten Service aufzuhalten“, so Hansen.

Im Zuge der Corona-Pandemie hatte die VHS bereits ihr Angebot an Online-Kurse ausgeweitet. Daran hält sie weiterhin fest. Holger Hansen und sein Team haben sich aber auch auf anderen Gebieten Gedanken darüber gemacht, wie sie ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern mehr bieten können. So haben sie etwa unter dem Stichwort „Wir gemeinsam“ Kurse konzipiert, in denen sie besonders auf Menschen mit bestimmten Einschränkungen und Bedürfnissen eingehen.

„Wir haben uns dafür in den vergangenen Monaten von Menschen mit ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungen erklären lassen, wie Veranstaltungen für sie aussehen und funktionieren können“, sagt Hansen. Dabei habe die VHS unter anderem mit dem Behindertenbeirat der Stadt Lohmar zusammengearbeitet. Ob iPad-Sprechstunde, Spanisch-Kurs oder Yoga – die daraus hervorgegangenen Kurse tragen im Programm den Zusatz „Wir gemeinsam“. „Wir wollen Betroffene weiterhin aktiv einbinden und sie fragen, wo wir etwas verbessern können“, erklärt Hansen.

Bildung für nachhaltige Entwicklung als Schwerpunkt

Einen Schwerpunkt hat die VHS im kommenden Semester auf „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ gelegt. Es geht dabei um nachhaltigen Konsum, verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, biologische Vielfalt, Klimaschutz, Gesundheit und auch Geschlechtergleichheit, immer mit dem Fokus auf regionale Gegebenheiten. Einen Workshop unter dem Titel „Verstecktes Tierleid im Alltag“ bietet die VHS etwa auf dem Tierschutzhof in Much. In einem Wochenendseminar lernen Teilnehmende, wie sie aus Kupferresten Schmuck emaillieren können. Und in einem Onlinekurs erfahren sie alles Wissenswerte über „Solarstrom vom Balkon“.

Den temporären Umzug des VHS-Studienhauses nehmen Hansen und sein Verwaltungsleiter Jörg Schneider zum Anlass für eine Bestandserhebung aller Räume, in denen die VHS in Siegburg, Sankt Augustin, Hennef, Lohmar, Neunkirchen, Much, Windeck, Eitorf und Ruppichteroth Kurse anbietet. „Dabei geht es neben der Ausstattung auch um die Frage der Barrierefreiheit“, so Hansen. Auf eine Sache müssen VHS-Teilnehmende im neuen Semester allerdings verzichten: auf Kurse in der Lehrküche des VHS-Studienhauses. Sie ist als einziger Raum nicht mit an den Neuenhof umgezogen.